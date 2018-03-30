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Генштаб ВС РФ: жители пригорода Ракки начали восстание против подконтрольных США боевиков
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Генштаб ВС РФ: жители пригорода Ракки начали восстание против подконтрольных США боевиков 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Местные жители пригорода Ракки подняли восстание против произвола подконтрольных США формирований.
Об этом сообщил в пятницу начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
"Коренное арабское население подвергается репрессиям и поборам, проводится принудительная мобилизация. Это вызывает острое недовольство местных жителей. 25 марта в районе населенного пункта Эль-Мансура, расположенного в 25 км юго-западнее города Ракка, началось восстание коренного арабского населения против произвола подконтрольных США формирований", — сказал он.
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