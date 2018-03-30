Генштаб ВС РФ: жители пригорода Ракки начали восстание против подконтрольных США боевиков

МОСКВА , 30 марта. / ТАСС /. Местные жители пригорода Ракки подняли восстание против произвола подконтрольных США формирований.

Об этом сообщил в пятницу начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.