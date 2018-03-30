Генштаб ВС РФ призвал страны Запада открыть доступ в Ракку гуманитарным организациям

"Чтобы спасти мирных жителей, в том числе больных и раненых, призываем открыть доступ в Ракку и Рукбан международным гуманитарным организациям и гуманитарным конвоям ООН. Надеемся, что наши западные партнеры и другие заинтересованные стороны окажут на лидеров вооруженных формирований соответствующее влияние и гарантируют, что международная гуманитарная помощь попадет по назначению", — сказал Рудской.

По его словам, командование «Сил демократической Сирии» и местные органы самоуправления, назначенные американцами, не справляются с решением гуманитарных проблем, а местное население подвергается репрессиям и поборам.

Ранее специальный представитель генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура сообщал, что ООН готова отправить миссию в сирийскую Ракку, чтобы оценить, какая там требуется помощь. По его словам, такие же поездки необходимы и в другие места — Африн, Рукбан, Хомс и Восточную Гуту.