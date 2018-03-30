Генштаб надеется на сотрудничество с Западом по доставке гумпомощи в Сирии 

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Россия надеется, что западные партнеры повлияют на лидеров вооруженных формирований в Сирии и гарантируют, что гуманитарная помощь попадет по назначению, сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.
"Надеемся, что наши западные партнеры и другие заинтересованные стороны окажут на лидеров вооруженных формирований соответствующее влияние и гарантируют, что международная гуманитарная помощь попадет по назначению", — сказал он.
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