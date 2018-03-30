Ещё
Генштаб надеется на сотрудничество с Западом по доставке гумпомощи в Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Генштаб надеется на сотрудничество с Западом по доставке гумпомощи в Сирии 

РИА Новости 57 минут назад
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Россия надеется, что западные партнеры повлияют на лидеров вооруженных формирований в Сирии и гарантируют, что гуманитарная помощь попадет по назначению, сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.
"Надеемся, что наши западные партнеры и другие заинтересованные стороны окажут на лидеров вооруженных формирований соответствующее влияние и гарантируют, что международная гуманитарная помощь попадет по назначению", — сказал он.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
РИА Новости: последние новости
Почти пять тысяч боевиков с семьями покинули сирийскую Харасту за два дня В Генштабе назвали ситуацию в Ракке катастрофической В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вторая холодная война официально объявлена148
В Москве эвакуировали ТЦ «РИО»143
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги126
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию585
Варум отказалась от хита «Зимняя вишня»145
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:25
Юлия Скрипаль стремительно идет на попарвку
В мире Другое
01:28
Олег Газманов почтил память актера Олега Анофриева
Шоу-бизнес
03:04
От США потребовали освободить особняк в Петербурге
Политика Другое
01:29
Британский посол прибыл в МИД РФ
Политика
02:23
Столице пообещали существенное потепление
Общество Новости Москвы
00:42
Началось строительство новой станции метро
Новости Москвы
00:49
МИД вручил ноты протеста послам
Политика
00:37
В Москве простились с Анофриевым
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение