Власти Сирии освободили из плена боевиков 34 заложника 

Не менее 34 заложников освободили из плена в результате проведенной в Сирии операции. Об этом сообщает ТАСС.
Для жителей населенного пункта Дума продолжает работу гуманитарный коридор с пунктом пропуска в районе населенного пункта Эль-Вафидин. Более ста мирных жителей вышли за минувшие сутки через гуманитарный коридор в районе населенного пункта Мухайям аль-Вафедин. Всего с 28 февраля через гуманитарный коридор Думу покинуло 29 тысяч 230 человек.
Более 40 тысяч боевиков и членов их семей выведены из четырех населенных пунктов Восточной Гуты, все они доставлены в Идлиб, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.
Также была выведена 41 тысяча 126 боевиков и членов их семей. Все они в сопровождении машин службы безопасности Сирийской Арабской Республики и военной полиции ВС РФ доставлены в населенный пункт Калъат Аль-Мудик зоны деэскалации «Идлиб».