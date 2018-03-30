Ситуацию в Ракке назвали катастрофической

В Генштабе назвали ситуацию в Ракке катастрофической

"По данным управления ООН по координации гуманитарных вопросов, в Ракке сложилась катастрофическая гуманитарная ситуация. В столице провинции, куда вернулось около 95 тысяч человек, почти полностью разрушена инфраструктура, жители не имеют доступа к коммунальным и социальным услугам. В городе функционирует лишь одна больница и родильный дом", — сказал он.

Рудской отметил, что из-за неработающего водопровода есть серьезные проблемы с обеспечением водой.

"Зачастую она берется прямо из Евфрата, что повышает угрозу распространения инфекций и эпидемий", — добавил он.

По данным Генштаба, в городе практически не ведется работа по очистке от взрывоопасных предметов. Еженедельно регистрируются до 25 подрывов мирных жителей. По данным ООН, за период с октября 2017 года по 14 марта 2018 года погибли 130 и ранены 658 человек.