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Ситуацию в Ракке назвали катастрофической
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В Генштабе назвали ситуацию в Ракке катастрофической 

РИА Новости 51 минуту назад
Фото: AP Photo / Asmaa Waguih
В сирийскую Ракку, бывшую "столицу" "Исламского государства"*, вернулись 95 тысяч жителей, но обстановка все еще катастрофическая, в городе только одна больница и роддом, заявил журналистам начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
"По данным управления ООН по координации гуманитарных вопросов, в Ракке сложилась катастрофическая гуманитарная ситуация. В столице провинции, куда вернулось около 95 тысяч человек, почти полностью разрушена инфраструктура, жители не имеют доступа к коммунальным и социальным услугам. В городе функционирует лишь одна больница и родильный дом", — сказал он.
Рудской отметил, что из-за неработающего водопровода есть серьезные проблемы с обеспечением водой.
"Зачастую она берется прямо из Евфрата, что повышает угрозу распространения инфекций и эпидемий", — добавил он.
По данным Генштаба, в городе практически не ведется работа по очистке от взрывоопасных предметов. Еженедельно регистрируются до 25 подрывов мирных жителей. По данным ООН, за период с октября 2017 года по 14 марта 2018 года погибли 130 и ранены 658 человек.
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