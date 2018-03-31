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Более шести тысяч боевиков с семьями за сутки покинули сирийский Арбил
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Более шести тысяч боевиков с семьями за сутки покинули сирийский Арбил 

РИА Новости 34 минуты назад
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Свыше 6 тысяч боевиков с семьями 30 марта были вывезены по гуманитарному коридору в провинцию Идлиб из Арбила в Восточной гуте в Сирии, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
"По организованному гуманитарному коридору 30 марта было вывезено на 141 автобусе в провинцию Идлиб 6 276 боевиков и членов их семей", — говорится в сообщении.
Отмечается, что вывод боевиков группировки «Фейлак Ар-Рахман» из населенного пункта Арбил (Восточная Гута) продолжается с 24 марта этого года на основе достигнутых договоренностей руководства российского Центра по примирению враждующих сторон с лидерами группировки.
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