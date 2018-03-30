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Более 11 тысяч боевиков покинули четыре населенных пункта в САР с 24 марта
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Более 11 тысяч боевиков покинули четыре населенных пункта в САР с 24 марта 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Более 11 тысяч боевиков и 20 тысяч членов их семей покинули четыре населенных пункта в Сирии с 24 марта, заявил журналистам начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
"В соответствии с соглашением, достигнутым с группировками, действующими в населенных пунктах Арбил, Замалька, Айн-Терма, Джаубар, с 24 марта из этих населенных пунктов по организованным в районах Арбила и Джаубара коридорам в провинцию Идлиб вывезено 11 478 боевиков и 20 437 членов их семей", — сказал он.
Отмечается, что во избежание провокаций и терактов по пути следования колонн российские военные на пункте пропуска организовали досмотр каждого отправляемого автобуса.
"Только за последние четыре дня ими с риском для жизни изъято у боевиков 56 поясов шахидов и 357 ручных гранат. На данный момент этот район покинули 31 915 человек. Полный вывод вооруженных формирований из этого района планируется завершить в течение сегодняшнего и завтрашнего дней", — добавил он.
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