За сутки 100 мирных жителей покинули Восточную Гуту

МОСКВА , 1 апр — РИА Новости . Сто мирных жителей за сутки покинули Восточную Гуту через гуманитарный коридор в районе населенного пункта Мухайям аль-Вафедин, с начала функционирования анклав через него покинули свыше 29 тысяч человек, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко

"За сегодняшний день район покинули 100 мирных жителей, а с начала функционирования гуманитарного коридора организован выход 29 тысяч 330 человек", — сказал он.

Кроме этого, по словам Евтушенко, с сегодняшнего дня данный гуманитарный коридор «открыт не только для мирных жителей, покидающих населенный пункт Дума , но и для боевиков незаконных вооруженных формирований с членами их семей».

Генерал отметил, что всего с начала действия «гуманитарных пауз» из Восточной Гуты при содействии российских военных организован выход 153 тысяч 240 человек.

Он добавил, что российские военные оказали гуманитарную помощь жителям населенного пункта Телль-Рефъат провинции Алеппо, в ходе которой выдана 1 тонна свежего хлеба. Кроме того, жителям населенного пункта Маррат провинции Дейр-эз-Зор доставлена питьевая вода. «Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 82 сирийцам, в том числе 39 детям», — подчеркнул он.