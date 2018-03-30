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В Восточной Гуте уже семь суток не ведется никаких боевых действий
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В Восточной Гуте уже семь суток не ведется никаких боевых действий 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Уже в течение семи суток в Восточной Гуте в Сирии не ведется никаких боевых действий, основная ее часть находится под контролем Дамаска, заявил журналистам начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
"Уже в течение семи суток в Восточной Гуте не ведется никаких боевых действий. Основная часть ее территории находится под контролем сирийского правительства. В освобожденных от незаконных вооруженных формирований районах налаживается мирная жизнь", — сказал он.
По данным Рудского, в населенные пункты Сакба, Кафер-Батна, Байт-Сава, Мисраба, Модиара, Хаззе возвращаются беженцы, покинувшие их по гуманитарным коридорам несколько дней назад. На сегодняшний день в свои дома вернулись порядка 40 тысяч человек.
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