В Восточной Гуте уже семь суток не ведется никаких боевых действий

"Уже в течение семи суток в Восточной Гуте не ведется никаких боевых действий. Основная часть ее территории находится под контролем сирийского правительства. В освобожденных от незаконных вооруженных формирований районах налаживается мирная жизнь", — сказал он.

По данным Рудского, в населенные пункты Сакба, Кафер-Батна, Байт-Сава, Мисраба, Модиара, Хаззе возвращаются беженцы, покинувшие их по гуманитарным коридорам несколько дней назад. На сегодняшний день в свои дома вернулись порядка 40 тысяч человек.