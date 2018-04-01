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Более 153 тыс. человек вышло из Восточной Гуты с начала действия гуманитарных пауз
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Более 153 тыс. человек вышло из Восточной Гуты с начала действия гуманитарных пауз 

ТАСС 4 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Более 153 тыс. человек вышло из Восточной Гуты с начала действия гуманитарных пауз, в том числе по коридору в населенном пункте Мухайям аль-Вафедин вышло более 29 тыс. человек.
Об этом сообщил в воскресенье начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (входит в Минобороны) генерал-майор Юрий Евтушенко.
"Всего с начала действия гуманитарных пауз из Восточной Гуты при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон организован выход 153 240 человек", — сообщил генерал.
По гуманитарному коридору с пунктом пропуска в районе населенного пункта Мухайям аль-Вафедин за воскресенье из Гуты вышли 100 мирных жителей, с начала функционирования гуманитарного коридора организован выход 29 330 человек. «Кроме этого, с сегодняшнего дня данный гуманитарный коридор открыт не только для мирных жителей, покидающих населенный пункт Дума, но и для боевиков незаконных вооруженных формирований с членами их семей», — сообщил Евтушенко.
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