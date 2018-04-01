Более 153 тыс. человек вышло из Восточной Гуты с начала действия гуманитарных пауз

МОСКВА , 1 апреля. / ТАСС /. Более 153 тыс. человек вышло из Восточной Гуты с начала действия гуманитарных пауз, в том числе по коридору в населенном пункте Мухайям аль-Вафедин вышло более 29 тыс. человек.

Об этом сообщил в воскресенье начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (входит в Минобороны) генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Всего с начала действия гуманитарных пауз из Восточной Гуты при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон организован выход 153 240 человек", — сообщил генерал.