Боевики покидают Харасту

Почти пять тысяч боевиков с семьями покинули сирийскую Харасту за два дня

Как сообщается, во избежание напрасных жертв российским Центром по примирению враждующих сторон была достигнута договоренность с лидерами "Ахрар аш-Шам" о выводе отрядов этой группировки из населенного пункта Хараста-эль-Басаль.

"С 22 по 23 марта по специально организованному гуманитарному коридору в районе полицейского госпиталя осуществлен вывоз в зону деэсколации Идлиб 1 872 боевиков и 3 107 членов их семей", — сказал он.

Отмечается, что всего Харасту-Эль-Басаль покинуло 4 979 человек.