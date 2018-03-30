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Боевики покидают Харасту
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Почти пять тысяч боевиков с семьями покинули сирийскую Харасту за два дня 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AFP 2018 / Louai Beshara
Почти 2 тысячи боевиков "Ахрар аш-Шам" и более 3 тысяч членов их семей покинули Харасту-эль-Басаль в Сирии с 22 по 23 марта, сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
Как сообщается, во избежание напрасных жертв российским Центром по примирению враждующих сторон была достигнута договоренность с лидерами "Ахрар аш-Шам" о выводе отрядов этой группировки из населенного пункта Хараста-эль-Басаль.
"С 22 по 23 марта по специально организованному гуманитарному коридору в районе полицейского госпиталя осуществлен вывоз в зону деэсколации Идлиб 1 872 боевиков и 3 107 членов их семей", — сказал он.
Отмечается, что всего Харасту-Эль-Басаль покинуло 4 979 человек.
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