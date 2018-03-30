Reuters: Франция не планирует самостоятельно проводить военные операции на севере Сирии 

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Турция отвергает предложение Франции об установлении диалога с курдскими формированиями

МИД РФ: Москва решительно осуждает ракетные удары с территории Йемена

Приблизившийся к забору на границе с сектором Газа палестинец убит танковым огнем