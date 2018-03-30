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Reuters: Франция не планирует самостоятельно проводить военные операции на севере Сирии
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Reuters: Франция не планирует самостоятельно проводить военные операции на севере Сирии 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 30 марта. Французское руководство не планирует проведение каких-либо военных операций на севере Сирии вне рамок международной коалиции. Об этом со ссылкой на источник в Елисейском дворце проинформировало в пятницу агентство Reuters.
В четверг газета Le Parisien, ссылавшаяся на курдского представителя, сообщила, что президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече с делегацией оппозиционных властям в Дамаске «Сил демократической Сирии» пообещал направить в город Манбидж специальные силы республики. Источник издания утверждал, что французские подразделения, численность которых не указана, будут направлены на место в ближайшее время. Как уточнила газета, «цель такой помощи — остановить продвижение турецкой армии в регионе».
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