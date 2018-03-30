Востоковед рассказал, почему саудиты пригрозили войной Ирану 

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд заявил, что война с Ираном может начаться через 10-15 лет. Это произойдёт в том случае, если мировое сообщество не сможет предотвратить военный конфликт. Наследный принц также призвал все страны ввести более жёсткие санкции против Ирана, чтобы избежать конфликт в регионе, сообщает «Газета.ру».
Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии, полковник запаса Семён Багдасаров в эфире НСН заявил, что война между странами может начаться и раньше (слушайте аудио).
«15 лет — очень далекий прогноз. Это может произойти и раньше, а может вообще не произойти. Я бы не стал давать прогноз на 10-15 лет. Дело в том, что он использует этот момент для того, чтобы воздействовать на Иран в связи с поддержкой Ирана хуситского движения в Йемене, которое относительно недавно обстреляло Эр-Рияд и провинцию Наджран. Об этом идёт речь. Было выпущено где-то девять или десять ракет в общей сложности. По вооружённым силам у Ирана больше, но за спиной саудовцев американцы стоят», — заявил НСН Багдасаров.
В октябре 2017 года стало известно, что Саудовская Аравия закупит у России системы ПВО С-400 «Триумф», а также системы ТОС-1А, противотанковые ракетные комплексы Корнет-ЭМ, автоматы Калашникова АК-103 и другую технику, сообщает «Свободная Пресса».