Ещё
Востоковед рассказал, почему саудиты пригрозили войной Ирану
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Востоковед рассказал, почему саудиты пригрозили войной Ирану 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд заявил, что война с Ираном может начаться через 10-15 лет. Это произойдёт в том случае, если мировое сообщество не сможет предотвратить военный конфликт. Наследный принц также призвал все страны ввести более жёсткие санкции против Ирана, чтобы избежать конфликт в регионе, сообщает «Газета.ру».
Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии, полковник запаса Семён Багдасаров в эфире НСН заявил, что война между странами может начаться и раньше (слушайте аудио).
«15 лет — очень далекий прогноз. Это может произойти и раньше, а может вообще не произойти. Я бы не стал давать прогноз на 10-15 лет. Дело в том, что он использует этот момент для того, чтобы воздействовать на Иран в связи с поддержкой Ирана хуситского движения в Йемене, которое относительно недавно обстреляло Эр-Рияд и провинцию Наджран. Об этом идёт речь. Было выпущено где-то девять или десять ракет в общей сложности. По вооружённым силам у Ирана больше, но за спиной саудовцев американцы стоят», — заявил НСН Багдасаров.
В октябре 2017 года стало известно, что Саудовская Аравия закупит у России системы ПВО С-400 «Триумф», а также системы ТОС-1А, противотанковые ракетные комплексы Корнет-ЭМ, автоматы Калашникова АК-103 и другую технику, сообщает «Свободная Пресса».
Национальная Служба Новостей: последние новости
Число жертв при обстреле Дамаска возросло Сирийские курды обвинили Эрдогана в геноциде Алиса Вокс рассказала о 3,5 годах харрасмента в «Ленинграде»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве эвакуировали ТЦ «РИО»134
Варум отказалась от хита «Зимняя вишня»109
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию550
Обнаженка глазами робота28
Пока вы спали: Армия призовет 128 тысяч человек119
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
03:04
От США потребовали освободить особняк в Петербурге
Политика
04:28
Участник The Rolling Stones заявил о победе над раком
Шоу-бизнес
01:33
Садальский обвинил знаменитостей в фальшивой скорби
Шоу-бизнес
02:43
Располневший Витас изменился до неузнаваемости
Шоу-бизнес
01:30
В Москве эвакуировали ТЦ «РИО»
Происшествия
04:22
Подруга рассказала об отношениях Табакова с дочерью
Шоу-бизнес
03:15
Сафронов боится повторить судьбу Дали
Шоу-бизнес
03:16
Звезд уличили в вербовке девушек в секс-рабство
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение