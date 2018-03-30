В Минобороны отчитались о ситуации в Сирии

В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

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Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 12 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция — два, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ "Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано двенадцать случаев стрельбы в провинциях: Латакия — шесть, Дамаск — пять, Алеппо — один. Турецкой частью представительства зафиксировано два случая стрельбы в провинциях: Идлиб — один, Дамаск — один", — говорится в документе, опубликованном на сайте Минобороны. Сообщается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в САР гуманитарные акции не проводились. В течение суток медицинскую помощь получили 54 человека. В Минобороны отметили, что в течение суток подписано два соглашения с населенными пунктами Дждейде провинции Алеппо и Телль-Биса провинции Хомс о присоединении к режиму прекращения боевых действий. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2484. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.