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Турция отвергла предложение Макрона о диалоге с сирийскими курдами
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Пока вы спали: Армия призовет 128 тысяч человек

Турция отвергла предложение Макрона о диалоге с сирийскими курдами 

РИА Новости 44 минуты назад
РИА НОВОСТИ. ТУРЦИЯ ОТВЕРГАЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЕ МАКРОНА О ДИАЛОГЕ С СИЛАМИ САМООБОРОНЫ СИРИЙСКИХ КУРДОВ И ПОСРЕДНИЧЕСТВЕ ФРАНЦИИ — ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЭРДОГАНА
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