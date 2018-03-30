«Sirialeaks» раскрывает план США по разделу Сирии: 6 пунктов

Вашингтон, 11 января 2018 года, дело «Шаги по разделу Сирии ». На первом заседании «Маленькой группы по Сирии» присутствуют: американец Дэвид Саттерфилд (David Satterfield) (в прошлом старший советник Кондолизы Райс (Condoleezza Rice) во время войны в Ираке ), британец Хьюдж Клири (Hugh Cleary), француз Жером Боннафонт (Jerome Bonnafont), иорданец Наваф Телл (Nawaf Tell) и саудовец Джамал аль-Акил (Jamal al-Aqeel), занимающие высокие посты в правительствах своих стран в качестве специалистов по Ближнему Востоку. Эту новость опубликовала ливанская газета Аль-Акбар 22 февраля, сославшись на конфиденциальную дипломатическую телеграмму, датированную 12 января 2018 года и отправленную Бенджамином Норманом (Benjamin Norman), еще одним участником заседания и ответственным за Ближневосточный отдел британского посольства в США . Представители пяти государств вновь собрались 23 января в Париже и сконцентрировались на том, как лучше использовать тему «Химическое оружие Асада» и манипулировать Стаффаном де Мистурой (Staffan de Mistura), спецпосланником Генсекретаря ООН по Сирии, чтобы осуществить свой план.

Шаги по развалу Сирии

Турцией и — Помешать политическому разрешению ситуации в Сирии двумя следующими способами: продлить войну, гарантируя укрепление военных позиций США на восточном берегу Евфрата (благодаря их союзникам «джихадистам»), для чего ежегодно будут выделяться 4 миллиона долларов, как указал Дэвид Саттерфилд на заседании, и использовать ООН, манипулируя спецпосланником по Сирии Стаффаном де Мистурой. Ему направят неофициальный документ под названием «Активизация политического процесса в Сирии в ходе переговоров в Женеве» с целью воспрепятствовать выходу Дамаска из конференции и, таким образом, нейтрализовать сочинские инициативы, продвигаемые Россией Ираном . Между тем, одним из условий отвода российских военных из Африна были гарантии со стороны Анкары обеспечить присутствие повстанцев на Конгрессе в Сочи и возврат Дамаску Идлиба, стратегического города к востоку от Евфрата.

— Разделить Сирию по оси восток-запад, с рекой Евфрат в качестве одной из границ между зонами влияния Москвы и Вашингтона. «Асаду нет места в единой Сирии», — заявил министр обороны США, Джим Мэттис (Jim Mattis), имея в виду, что, если не сменится режим, то Сирию будет разделена. В действительности нападение 7 февраля со стороны США на российскую частную военную компанию «ЧВК Вагнера» в Дейр-эз-Зоре, на востоке Сирии, имело своей целью «пометить территорию».

— Убедить Стаффана де Мистуру принять новую политическую структуру Сирии, состоящую из: 1) Демократических сил Сирии (ДСС), созданных Пентагоном , которые, помимо курдов, включают турков и арабов, чтобы успокоить Анкару, по признанию генерала Рэймонда Томасела (Raymond Thomasel), и которые будут приглашены на Женевскую конференцию; 2) правительства Асада и 3) мини-автономии для курдских Отрядов народной самообороны (YPG), которая включала бы богатые нефтью районы в Дейр-эз-Зоре на северо-востоке Сирии. Речь идет все о том же «плане Б» правительства Обамы, предполагающем раздел страны на курдо-суннитскую, арабо-суннитскую и арабо-алавитскую зоны. США поддержали бы создание представительства ДСС в ООН. Пентагон потребовал 550 миллионов долларов на 2019 год с целью «тренировки и оснащения» своих союзников в Сирии.

— Чтобы сделать план привлекательным для России будет отклонено требование «повстанцев» о создании переходного правительства, которое зафиксировано в резолюции 2254 СБ ООН ; Асаду разрешат участвовать в выборах, но будут созданы все условия и институты, чтобы помешать ему их выиграть.

— Выгнать Иран из Сирии, чем займется Майк Помпео (Mike Pompeo), новый «ястреб» в правительстве Трампа. Преемник Тиллерсона считает Турцию и Иран исламистскими диктатурами.

— Подтолкнуть Турцию к войне с Сирией. На самом деле посредством оккупации Африна НАТО окружает Алеппо и оказывает давление на Асада, Россию и Иран. Кроме того, альянс планирует прибегнуть к «демографической инженерии» в Африне, расселив там сирийских беженцев-арабов и создав там «моноэтнический» район, как это было сделано в Югославии и Ираке. Вторая сильнейшая армия НАТО и ее «прокси-войска», подавив сопротивление Отрядов народной самообороны (YPG) в Африне, посеяли там ужас, смерть и мародерство. Тысячи обессиленных детей, стариков и раненых молодых людей продолжают бежать из своих домов. Тот факт, что падение этого анклава «совпало» с освобождением Восточной Гуты сирийской армией, эвакуацией «джихадистов» и их семей на автобусах и их перевозка в подконтрольные Турции районы, заставляет задуматься: не обменялись ли этими городами за спиной у их жителей согласно решениям «Сирийской группы»?

Москва, которая предложила курдам сдать Африн Дамаску в обмен на защиту, знала, что Роджава, «защищенная» и контролируемая десятком американских военных баз и тысячами солдат США, не может этого сделать. При помощи такого обмена Россия спасла вымотанную сирийскую армию от смертельного боя за Идлиб, а население обоих городов от еще большей гуманитарной катастрофы. Именно так сирийские военные вернули контроль над аэропортом Абу-Духур в Идлибе. Удивительно, что Ноам Чомски (Noam Chomsky) попросил США, Россию и Иран не дать Анкаре превратить Африн в новый Кобани. Еще одна «гуманитарная интервенция» в стиле югославской или ливийской? Нет, спасибо!

Продолжается война за господство в Евразии. Это не теория заговора. Это вышеназванные господа сговорились развалить очередное суверенное государство.