Авиаудар коалиции под руководством Саудовской Аравии привел к гибели 8 человек в  Йемене 

Каир, 30 марта /Синьхуа/ — Коалиция под руководством Саудовской Аравии в четверг нанесла авиаудар по рынку в йеменской провинции Саада, погибли по меньшей мере 8 человек.
Согласно свидетельствам очевидцев, вечером 29 марта коалиция нанесла авиаудар по фруктовому рынку в административном центре провинции городе Саада, что привело к гибели 8 человек, в том числе трех торговцев и пятерых членов одной семьи.
По словам чиновника местных органов безопасности, многие торговцы получили ранения, множеству торговых лавок был нанесен ущерб, все пострадавшие были доставлены в больницы.
Это уже третий за последний месяц удар коалиции, который привел к жертвам среди мирного населения. В Йемене с сентября 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хоуситами. В марте 2015 года Саудовская Аравия и ее союзники начали военную операцию против хоуситов под кодовым названием «Буря решимости». —0—