Ещё
Авиаудар коалиции под руководством Саудовской Аравии привел к гибели 8 человек в  Йемене
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: Армия призовет 128 тысяч человек
Пока вы спали: Армия призовет 128 тысяч человек

Авиаудар коалиции под руководством Саудовской Аравии привел к гибели 8 человек в  Йемене 

ИА Синьхуа 1 час назад
Каир, 30 марта /Синьхуа/ — Коалиция под руководством Саудовской Аравии в четверг нанесла авиаудар по рынку в йеменской провинции Саада, погибли по меньшей мере 8 человек.
Согласно свидетельствам очевидцев, вечером 29 марта коалиция нанесла авиаудар по фруктовому рынку в административном центре провинции городе Саада, что привело к гибели 8 человек, в том числе трех торговцев и пятерых членов одной семьи.
По словам чиновника местных органов безопасности, многие торговцы получили ранения, множеству торговых лавок был нанесен ущерб, все пострадавшие были доставлены в больницы.
Это уже третий за последний месяц удар коалиции, который привел к жертвам среди мирного населения. В Йемене с сентября 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хоуситами. В марте 2015 года Саудовская Аравия и ее союзники начали военную операцию против хоуситов под кодовым названием «Буря решимости». —0—
ИА Синьхуа: последние новости
При ракетном обстреле повстанцами-хоуситами Эр-Рияда один человек погиб, двое получили ранения 28 мирных жителей освобождены из плена в Восточной Гуте А. Гутерриш призвал к совместному ответу на вызовы в сфере миротворчества
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию457
Минобороны прокомментировало обман радаров РФ256
Тело Мавроди оказалось никому не нужно66
В Крыму высмеяли заявление Киева анекдотом72
Минфин припугнул Великобританию165
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
04:41
Жителям Волоколамска выдали респираторы
Общество
Гусь наказал издевающегося над ним американца
В мире Общество
02:46
30-летняя Ирина Муравьева сыграла школьницу
Шоу-бизнес
00:25
В Плесецке запустили «Сармат»
Оружие Армия
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
00:24
В Таиланде автобус загорелся на ходу
Происшествия Автоспорт/Мотоспорт
03:32
США высылают торгпреда России
В мире США
01:22
Госдеп заявил о последствиях закрытия генконсульства в РФ
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение