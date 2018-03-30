Авиаудар коалиции под руководством Саудовской Аравии привел к гибели 8 человек в Йемене

Каир , 30 марта / Синьхуа / — Коалиция под руководством Саудовской Аравии в четверг нанесла авиаудар по рынку в йеменской провинции Саада, погибли по меньшей мере 8 человек.

Согласно свидетельствам очевидцев, вечером 29 марта коалиция нанесла авиаудар по фруктовому рынку в административном центре провинции городе Саада, что привело к гибели 8 человек, в том числе трех торговцев и пятерых членов одной семьи.

По словам чиновника местных органов безопасности, многие торговцы получили ранения, множеству торговых лавок был нанесен ущерб, все пострадавшие были доставлены в больницы.