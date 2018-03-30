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Протестующие у границы с Израилем палестинцы вступили в стычки с армией
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Протестующие у границы с Израилем палестинцы вступили в стычки с армией 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ТЕЛЬ-АВИВ, 30 мар — РИА Новости. Тысячи палестинцев участвуют в акциях протеста на границе сектора Газа, в ряде случаев вступая в стычки с израильскими силами, которые применяют спецсредства и огнестрельное оружие, сообщила армейская пресс-служба.
В пятницу жители анклава начали серию массовых антиизраильских выступлений под общим названием «Великий марш возвращения», который планируется продолжать до середины мая.
"Тысячи палестинцев собрались в шести точках вдоль границы. Они жгут шины и швыряют камни в заграждения и военнослужащих Армии обороны Израиля", — говорится в оперативной сводке.
Военные в ответ используют средства подавления беспорядков и ведут огонь на поражение по зачинщикам. Территорию, примыкающую к сектору Газа, армия объявила закрытой военной зоной.
Местные СМИ говорят о наличии двух десятков пострадавших в столкновениях. Минувшей ночью израильские военные также застрелили палестинца, который был замечен у пограничного забора.
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