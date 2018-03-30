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Израильские военные убили палестинца на границе сектора Газа
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Израильские военные убили палестинца на границе сектора Газа 

РИА Новости 1 час назад
ГАЗА, 30 мар — РИА Новости. Израильские войска открыли огонь по палестинцам на границе сектора Газа, убив одного из них, сообщил РИА Новости представитель местных медицинских служб Ашраф аль-Кидра.
По его данным, жертвой танкового обстрела стал фермер, который работал на своем земельном наделе. Израильская армия говорит, что реагировала на подозрительную активность в районе пограничных заграждений.
"Палестинец 27 лет, Омар Вахид Насралла Самур, был убит, еще один ранен, когда израильские силы открыли огонь по палестинским фермерам к востоку от города Хан-Юниса", — сказал аль-Кидра.
Военные говорят, что за ночь применяли оружие дважды. Первый такой инцидент произошел на севере сектора Газа, где, по израильским данным, был ранен палестинец, второй — на юге, откуда поступили сообщении о гибели жителя анклава.
В пятницу палестинцы готовятся провести массовую демонстрацию у границы с Израилем, который стянул к анклаву значительные подкрепления и угрожает применять силу для пресечения беспорядков и попыток прорыва.
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