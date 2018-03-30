Поиски мира, в котором нет Путина и Эрдогана

Когда он унаследовал Россию , резервы Центробанка , который был «конституционно» включен в банковскую систему Ротшильдов, составляли 12,6 миллиарда долларов! После распада Советов и прихода к власти Ельцина при открытой поддержке США Россия превратилась в своего рода «порабощенное государство», а созданный посредством «олигархов» режим «политической опеки» сформировал атмосферу, в которой страна скатывалась к большому коллапсу.

Российская армия была разложена, на дверях научно-исследовательских лабораторий висели замки, а империализм Ротшильдов определял курс рубля. Спекулянт Сорос в рамках концепции «параллельного государства», размахивая руками, создавал структуру аналогично FETÖ (террористическая организация Фетхуллаха Гюлена ).

Сегодня мы имеем дело с Россией, которая благодаря сильной армии сузила Западу пространство для маневра, у которой есть в кассе 367 миллиардов долларов, которая сократила свои долги, достигавшие когда-то 92% годового производства, до 17%, выплатила все задолженности Ротшильдам и, проведя политику «национализации» в банковской системе, пресекла вмешательство оси Лондон — Вашингтон в российскую экономику.

Это не все… Отныне есть Россия, которая с запуском Пекином нефтеюаня начиная с прошлого вторника будет продавать нефть в Китай за юани.

Иными словами, для Запада коэффициент греха Путина весьма высок!.. Он побеждает на всех выборах и систематически зачищает все связанные с Западом элементы, которые проникли в российскую государственную систему в 1990-е годы. В стране больше нет Сороса, нет FETÖ.

Поэтому Россия столкнулась с экономической блокадой «под украинско-крымским предлогом», и сейчас с помощью кампании, развернутой во главе с Великобританией под контролем Ротшильдов, ее толкают в сторону дипломатической изоляции.

Забота Запада ясна: в России без Путина, в Кремле он снова хочет видеть кадры, которые сегодня ждут своего часа для того, чтобы вернуть режим политической опеки!

Согласие Путин — Эрдоган

Не знаю, нужно ли рассказывать о том, какую Турцию унаследовал Эрдоган? Турция была с экономической точки зрения «повержена» на колени, ее институты были под контролем такого же режима политической опеки, ее научно-технологические учреждения были выхолощены, а инфраструктура находилась на нуле. Даже наша борьба с терроризмом зависела от изношенных беспилотников «Херон» (Heron), которые нам приходилось тысячу раз просить то у одних, то у других.

Сегодня мы живем в Турции, которая в регионе при необходимости бросает вызов Западу, с каждым днем все больше избавляется от контроля «режима империалистической опеки», разоблачает и зачищает размещенных среди нас агентов опеки (FETÖ).

Путин и Эрдоган выигрывают все выборы, в которых участвуют, но их политическое определение на Западе — диктатор!

Отныне мы хорошо поняли следующее: лидер любой целевой страны, который опирается на поддержку большинства избирателей и для национальных интересов своего государства ищет равные условия диалога с Западом, — диктатор! (В Варне лидер, которого они называют «диктатором», приоткрыл большую дверь в Европейский Союз , но смотрите, проигнорировали. Первое: диктаторы стараются вступить в ЕС? Во-вторых, раз уж вы так заинтересованы в демократизации Турции, поддержите…)

Их цели понятны: Турция без Эрдогана…

До прихода Путина к власти они планировали блокировать Россию всеми своими институтами, довести страну до экономического краха и «югославизации», поделить богатые ресурсы распавшегося государства. Но не тут-то было.

До прихода Эрдогана к власти они намеревались разделить Турцию с помощью коллаборационистов внутри страны и окружения извне, превратить две образовавшихся в результате реконструкции части в «порабощенное государство». Но этого тоже не произошло.