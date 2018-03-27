В Ракке произошли столкновения между местными жителями и проамериканскими силами

Иранское информационное агентство сообщило о вооруженных выступлениях жителей Ракки и близлежащих городов.

«В городе Мансура, находящемся недалеко от Ракки, произошло столкновение между членами арабского племени Бу Кхамис и аффилированными с " Рабочей партией Курдистана " Сирийскими демократическими силами», — сообщает агентство.

По информации Fars, стычки с использованием оружия произошли после того, как проамериканские силы задержали вождя племени Бу Кхамис. В результате, были ранены несколько бойцов СДС и гражданских лиц.

Возмущение жителей Ракки вызывает и требование к ним проамериканских группировок выплачивать взносы для войны с турецкой армией в Африне.