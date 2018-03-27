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В Ракке произошли столкновения между местными жителями и проамериканскими силами
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В Ракке произошли столкновения между местными жителями и проамериканскими силами 

ТК «Звезда» 27 марта 2018
Фото: ТК «Звезда»
Иранское информационное агентство сообщило о вооруженных выступлениях жителей Ракки и близлежащих городов.
Жители сирийской Ракки подняли восстание против Сил демократической Сирии (СДС), которые поддерживают США, сообщило иранское информационное агентство Fars.
«В городе Мансура, находящемся недалеко от Ракки, произошло столкновение между членами арабского племени Бу Кхамис и аффилированными с "Рабочей партией Курдистана" Сирийскими демократическими силами», — сообщает агентство.
По информации Fars, стычки с использованием оружия произошли после того, как проамериканские силы задержали вождя племени Бу Кхамис. В результате, были ранены несколько бойцов СДС и гражданских лиц.
Возмущение жителей Ракки вызывает и требование к ним проамериканских группировок выплачивать взносы для войны с турецкой армией в Африне.
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