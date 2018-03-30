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Турция отвергла предложение Франции по Сирии
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Турция отвергла предложение Франции по Сирии из-за несерьезности 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Umit Bektas/Reuters
Турецкая сторона не приняла предложение французского президента Эммануэля Макрона о диалоге с "Сирийскими демократическими силами" (SDF) и возможном посредничестве Франции. Об этом в твиттере написал представитель президента Турции Ибрагим Калын.
"Мы отвергаем далекий от серьезности подход относительно "диалога, контактов и посредничества" между Турцией и террористической структурой (SDF). Вместо того, чтобы делать шаги, которые приведут террористическую группировку к легализации, страны, которых мы считаем друзьями и союзниками, должны демонстрировать открытую и ясную позицию против любого терроризма", — говорится в посте.
Ранее Эрдоган в беседе с Макроном возмутился позицией Франции по Африну.
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