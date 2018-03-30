МО РФ опровергло информацию о пролете израильских истребителей над Сирией

Пресс-служба Министерства обороны РФ заявила, что информация о том, что израильские истребители F-35 смогли беспрепятственно миновать российские радары в Сирии и провести разведку является полной глупостью.

«Любой летательный аппарат на большой высоте становится легко обнаруживаемым и уязвимым для систем ПВО большинства стран», — говорится в сообщении российского военного ведомства.

Отмечается, что средства ПВО Сирии уже не раз доказывали, что не только обнаруживают, но и сбивают ракеты класса «воздух-поверхность» у которых эффективная отражающая поверхность намного меньше, чем у самолета F-35.

Также в Минобороны подчеркнули, что российские средства ПВО в Сирии надежно прикрывают объекты, принадлежащие РФ в Тартусе и Хмеймиме.