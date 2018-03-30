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МО РФ опровергло информацию о пролете израильских истребителей над Сирией
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МО РФ опровергло информацию о пролете израильских истребителей над Сирией 

Аргументы и Факты 47 минут назад
Фото: Аргументы и Факты
Пресс-служба Министерства обороны РФ заявила, что информация о том, что израильские истребители F-35 смогли беспрепятственно миновать российские радары в Сирии и провести разведку является полной глупостью.
«Любой летательный аппарат на большой высоте становится легко обнаруживаемым и уязвимым для систем ПВО большинства стран», — говорится в сообщении российского военного ведомства.
Отмечается, что средства ПВО Сирии уже не раз доказывали, что не только обнаруживают, но и сбивают ракеты класса «воздух-поверхность» у которых эффективная отражающая поверхность намного меньше, чем у самолета F-35.
Также в Минобороны подчеркнули, что российские средства ПВО в Сирии надежно прикрывают объекты, принадлежащие РФ в Тартусе и Хмеймиме.
Ранее СМИ сообщали, что в марте текущего года два израильских истребителя F-35 провели разведывательную операцию в воздушном пространстве Ирана, пролетев над Сирией и Ираком и оставшись незамеченными для радаров и средств ПВО.
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