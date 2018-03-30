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В Восточной Гуте обезвредили 36 террористов с заминированными поясами
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В Восточной Гуте обезвредили 36 террористов с заминированными поясами 

РИА Новости 36 минут назад
Фото: РИА Новости
АГЕНТСТВО САНА СО ССЫЛКОЙ НА ВОЕННЫЙ ИСТОЧНИК ЗАЯВИЛО, ЧТО 36 ТЕРРОРИСТОВ С ЗАМИНИРОВАННЫМИ ПОЯСАМИ ОБЕЗВРЕЖЕНЫ НА ГУМКОРИДОРАХ ИЗ ВОСТОЧНОЙ ГУТЫ
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