В Восточной Гуте обезвредили 36 террористов с заминированными поясами

АГЕНТСТВО САНА СО ССЫЛКОЙ НА ВОЕННЫЙ ИСТОЧНИК ЗАЯВИЛО, ЧТО 36 ТЕРРОРИСТОВ С ЗАМИНИРОВАННЫМИ ПОЯСАМИ ОБЕЗВРЕЖЕНЫ НА ГУМКОРИДОРАХ ИЗ ВОСТОЧНОЙ ГУТЫ