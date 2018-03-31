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Более 38 тысяч боевиков с семьями вывезли из Восточной Гуты в Идлиб
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Более 38 тысяч боевиков с семьями вывезли из Восточной Гуты в Идлиб 

РИА Новости 44 минуты назад
Фото: © РИА Новости / Михаил Алаеддин
БОЛЕЕ 38 ТЫС БОЕВИКОВ С СЕМЬЯМИ ВЫВЕЗЕНЫ ИЗ СИРИЙСКОГО АРБИЛА В ПРОВИНЦИЮ ИДЛИБ — МИНОБОРОНЫ РФ
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