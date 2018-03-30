Франция направит помощь курдским ополченцам в сирийском Манбиндже

Курдские ополченцы в сирийском Манбиндже получат военную помощь Парижа, передает РИА Новости информацию издания Parisien.

Таков, по мнению французских журналистов, итог переговоров делегации «Сирийских демократических сил» (SDF, арабо-курдские отряды) с президентом Франции Эммануэлем Макроном . Французский лидер пообещал направить в помощь ополченцам подразделения армейского спецназа.

Численность отправляемых подразделений не уточняется. Известно лишь, что в своих действиях французы будут взаимодействовать с американскими военными.