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Франция направит помощь курдским ополченцам в сирийском Манбиндже
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Франция направит помощь курдским ополченцам в сирийском Манбиндже 

Российская Газета 36 минут назад
Курдские ополченцы в сирийском Манбиндже получат военную помощь Парижа, передает РИА Новости информацию издания Parisien.
Таков, по мнению французских журналистов, итог переговоров делегации «Сирийских демократических сил» (SDF, арабо-курдские отряды) с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Французский лидер пообещал направить в помощь ополченцам подразделения армейского спецназа.
Численность отправляемых подразделений не уточняется. Известно лишь, что в своих действиях французы будут взаимодействовать с американскими военными.
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