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Анкара рекомендует Франции воздержаться от ввода войск в Сирию
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Анкара рекомендует Франции воздержаться от ввода войск в Сирию 

ТК «Звезда» 49 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Министр обороны Турции Нуреттин Джаникли предостерег Париж от необдуманных шагов.
Министерство обороны Турции ответило на заявление Франции о введении войск в Сирию. Как сообщает газета Parisien, президент Франции Эммануэль Макрон решил таким образом поддержать курдских ополченцев. Что не могло не вызвать недовольство Анкары.
По словам турецкого министра, если Франция считает целью своего военного присутствия в Сирии открытую либо косвенную поддержку террористических организаций, то это серьезное заблуждение и ошибка. «Надеемся, что Франция не пойдет на подобную авантюру, — заявил Джаникли. — Если Франция попытается дислоцировать на севере Сирии свой военный контингент, то это станет незаконным шагом с точки зрения международного права. Действия Франции могут быть расценены в качестве попытки оккупации сирийских земель».
Слова министра цитирует агентство Anadolu.
Нуреттин Джаникли также заявил, что ввиду почти полного устранения угрозы террористической организации ИГ* в Сирии законных обоснований для дислокации военных контингентов иностранных государств на сирийской территории не осталось.
Ранее сообщалось, что армия САР полностью освободила Восточную Гуту от террористов.
*Запрещена на территории Российской Федерации.
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