В МО РФ назвали глупостью «обман» российских радаров израильскими F-35

Информация о том, что израильские истребители F-35 смогли «обмануть» российские радары в Сирии и провести разведку с большой высоты, не просто неверная, но и глупая. Об этом журналистам заявил источник в Минобороны

"Средства ПВО Сирии уже не раз доказывали, что не только обнаруживают, но и сбивают ракеты класса «воздух-поверхность» у которых эффективная отражающая поверхность намного меньше, чем у самолета F-35", — напомнили в ведомстве. И подчеркнули, что российские средства ПВО в Сирии надежно прикрывают российские объекты в Тартусе и Хмеймиме.

В Минобороны подчеркнули, что речь идет даже не о российской или о сирийской ПВО, поскольку «со времен сбитого американского У-2 над территорией Советского Союза никто не пытается на большой высоте нарушать чужое воздушное пространство». Причины прозрачны: любой летательный аппарат в этом случае превращается в легкую цель для систем ПВО большинства стран.