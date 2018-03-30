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Минобороны РФ назвал глупостью информацию о пролете истребителей Израиля над Сирией
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Минобороны РФ назвал глупостью информацию о пролете истребителей Израиля над Сирией 

Вести.Ru 14 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Источник в Министерстве обороны России прокомментировал информацию СМИ о том, что израильские истребители обманули радары РФ в Сирии и провели разведку на большой высоте, и назвал ее «полной глупостью».
Любой летательный аппарат на большой высоте — легко обнаруживаемый и уязвимый для систем противовоздушной обороны большинства стран, пояснил источник в российском военном ведомстве. Со времен американского U-2, сбитого над территорией Советского Союза, никто не пытается нарушать чужое воздушное пространство на большой высоте, напоминает РИА Новости.
Средства ПВО САР уже неоднократно доказывали, что могут не только обнаружить, но и сбить ракеты класса «воздух-поверхность» с эффективной отражающей поверхностью меньше, чем у самолета F-35.
Также источник в Минобороны РФ подчеркнул, что российские средства ПВО в Сирии надежно прикрывают российские объекты в Хмеймиме и Тартусе.
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