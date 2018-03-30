Минобороны РФ назвал глупостью информацию о пролете истребителей Израиля над Сирией

Любой летательный аппарат на большой высоте — легко обнаруживаемый и уязвимый для систем противовоздушной обороны большинства стран, пояснил источник в российском военном ведомстве. Со времен американского U-2, сбитого над территорией Советского Союза, никто не пытается нарушать чужое воздушное пространство на большой высоте, напоминает РИА Новости

Средства ПВО САР уже неоднократно доказывали, что могут не только обнаружить, но и сбить ракеты класса «воздух-поверхность» с эффективной отражающей поверхностью меньше, чем у самолета F-35.

Также источник в Минобороны РФ подчеркнул, что российские средства ПВО в Сирии надежно прикрывают российские объекты в Хмеймиме и Тартусе.