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Минобороны РФ опровергло информацию о пролете израильских истребителей F-35 над Сирией
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Минобороны РФ опровергло информацию о пролете израильских истребителей F-35 над Сирией 

ТАСС 11 минут назад
МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Минобороны РФ считает полной глупостью информацию, опубликованную в ряде СМИ со ссылкой на иностранный источник, о том, что израильские истребители F-35 смогли беспрепятственно миновать российские радары в Сирии и провести разведку. Об этом заявил источник в российском военном ведомстве.
"Информация, опубликованная в ряде СМИ со ссылкой на иностранный источник, о том, что «израильские истребители обманули российские радары в Сирии и провели разведку на большой высоте» — полная глупость. Любой летательный аппарат на большой высоте становится легко обнаруживаемым и уязвимым для систем ПВО большинства стран", — сказал источник.
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