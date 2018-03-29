Минобороны РФ опровергло информацию о пролете израильских истребителей F-35 над Сирией

МОСКВА , 29 марта. / ТАСС /. Минобороны РФ считает полной глупостью информацию, опубликованную в ряде СМИ со ссылкой на иностранный источник, о том, что израильские истребители F-35 смогли беспрепятственно миновать российские радары в Сирии и провести разведку. Об этом заявил источник в российском военном ведомстве.

"Информация, опубликованная в ряде СМИ со ссылкой на иностранный источник, о том, что «израильские истребители обманули российские радары в Сирии и провели разведку на большой высоте» — полная глупость. Любой летательный аппарат на большой высоте становится легко обнаруживаемым и уязвимым для систем ПВО большинства стран", — сказал источник.