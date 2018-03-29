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Источник в МО опроверг сообщения об истребителях Израиля, обманувших радары
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Источник в МО опроверг сообщения об истребителях Израиля, обманувших радары 

РИА Новости 18 минут назад
РИА НОВОСТИ. ИСТОЧНИК В МО РФ: ИНФОРМАЦИЯ СМИ, ЧТО ИЗРАИЛЬСКИЕ ИСТРЕБИТЕЛИ ОБМАНУЛИ РАДАРЫ РФ В СИРИИ И ПРОВЕЛИ РАЗВЕДКУ НА БОЛЬШОЙ ВЫСОТЕ — ПОЛНАЯ ГЛУПОСТЬ
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