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Турция расширяет использование оборонных разработок
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Турция расширяет использование собственных оборонных разработок 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AFP 2018 / Bulent Kilic
Исполнительный комитет по оборонной промышленности Турции решил расширить применение отечественных видов вооружений, рассмотрев 29 проектов стоимостью 4,8 миллиарда долларов. Об этом говорится в полученном РИА Новости заявлении по итогам заседания комитета в четверг.
"На заседании исполкома оборонпрома, которое прошло под председательством президента Турции Тайипа Эрдогана, был принят ряд решений в рамках успешно проводимых нашими вооруженными силами операций, направленных на обеспечение безопасности как внутри страны, так и на приграничных территориях", — говорится в тексте.
"Эти решения направлены на расширение перечня местных систем, которые укрепляют нашу безопасность. Были рассмотрены 29 проектов стоимостью в 4,8 миллиарда долларов", — значится в заявлении.
Исполком также рассмотрел различные виды инвестиций, направленных на укрепление оборонной промышленности.
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