Ещё
Источник: боевики сжигают свои штабы перед выходом из Восточной Гуты
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Источник: боевики сжигают свои штабы перед выходом из Восточной Гуты 

РИА Новости 1 час назад
БЕЙРУТ, 29 мар — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Боевики сжигают свои штабы в ряде городов Восточной Гуты перед тем, как уехать в Идлиб вместе со своими семьями, сообщил РИА Новости осведомленный источник на месте.
"Боевики в Джоубаре, Эрбине, Замальке, Эйн-Терме подожгли свои штабы перед тем, как покинуть эти поселения и уехать в Идлиб", — рассказал собеседник агентства.
По словам источника, такие же действия предприняли боевики в Харасте несколько дней назад, там помимо штабов подожгли склад с боеприпасами, что привело к ранению нескольких террористов и членов их семей.
"Они хотят уничтожить все компрометирующие документы, касающиеся их и связей с их покровителями, перед тем как уехать", — добавил источник.
Совет Безопасности ООН 24 февраля принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии. Вооруженные бандформирования в Восточной Гуте ежедневно ведут ракетные и минометные обстрелы Дамаска. В зоне поражения находятся как окраины, так и центральные районы города.
По поручению президента РФ Владимира Путина с 27 февраля в районе Восточной Гуты была введена ежедневная гуманитарная пауза и открыто несколько гуманитарных коридоров.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
РИА Новости: последние новости
Эр-Рияд призвал подданных в Британии к осторожности Турция расширяет использование собственных оборонных разработок Восточную Гуту почти полностью освободили от террористов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Евразийский союз: как быстро избавиться от доллара92
В США отреагировали на высылку дипломатов из РФ109
В Волоколамске введут режим ЧС55
Российские радары не заметили израильских истребителей741
RT прекращает вещание в Вашингтоне66
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы Автоспорт/Мотоспорт
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение