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Эр-Рияд призвал подданных в Британии к осторожности
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Эр-Рияд призвал подданных в Британии к осторожности 

РИА Новости 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Посольство Саудовской Аравии в Лондоне предупредило саудовских подданных в Великобритании о необходимости соблюдать осторожность после получения антиисламских листовок.
"Посольство Хранителя двух святынь в Соединенном Королевстве хотело бы заверить подданных, что оно находится на связи с британскими властями по поводу содержания распространяемых оскорбительных листовок", — говорится в сообщении, размещенном в микроблоге посольства в социальной сети Twitter.
Дипмиссия заверила, что "британские власти очень серьезно относятся к преступлениям на почве религиозной ненависти и призывают всех, кто стал жертвой таких преступлений, связываться с местной полицией".
Посольство обратило внимание саудовских подданных в Великобритании на необходимость следовать инструкциям британских властей и проявлять осторожность.
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