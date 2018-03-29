Лавров: Мирная жизнь в Восточной Гуте будет быстро восстанавливаться

Уже в ближайшее время в сирийской Восточной Гуте начнет восстанавливаться мирная жизнь, убежден министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Об этом он заявил по итогам переговоров со спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой. "Сейчас основная работа у нас завершается по Восточной Гуте, то, что удалось освободить 90% территории, позволяет рассчитывать на то, что режим прекращения боевых действий, который изначально был объявлен для этой, как и для других зон деэскалации, будет восстановлен, — передает ТАСС заявление Лаврова. — Нарушен он был, поскольку боевики …нарушили свои обязательства, которые были взяты в рамках соглашения о создании зоны деэскалации в Восточной Гуте". Число зон деэскалации при этом пока увеличиваться не будет, считает российский министр. "Зоны деэскалации сохраняются как результат договоренностей между Россией, Турцией Ираном , юго-западная зона была сформирована с участием РФ, США Иордании . Нет никаких планов на данном этапе, по крайней мере, расширять количество этих зон", — подчеркнул Лавров.