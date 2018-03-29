Лавров: Мирная жизнь в Восточной Гуте будет быстро восстанавливаться 

Уже в ближайшее время в сирийской Восточной Гуте начнет восстанавливаться мирная жизнь, убежден министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом он заявил по итогам переговоров со спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.
"Сейчас основная работа у нас завершается по Восточной Гуте, то, что удалось освободить 90% территории, позволяет рассчитывать на то, что режим прекращения боевых действий, который изначально был объявлен для этой, как и для других зон деэскалации, будет восстановлен, — передает ТАСС заявление Лаврова. — Нарушен он был, поскольку боевики …нарушили свои обязательства, которые были взяты в рамках соглашения о создании зоны деэскалации в Восточной Гуте".
Число зон деэскалации при этом пока увеличиваться не будет, считает российский министр.