Де Мистура надеется вместе с Россией придать импульс политическому процессу в Женеве

МОСКВА , 29 марта. / ТАСС /. ООН рассчитывает на содействие России в активизации переговоров в Женеве по политическому урегулированию в Сирии . Об этом заявил в четверг спецпосланник генсекретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым

"У Сочи (имеется в виду Конгресс сирийского национального диалога, который проходил в Сочи — прим. ТАСС) была очень важная роль: создана декларация и было объявлено создание конституционной комиссии. Все это было сделано для того, чтобы поддержать политический процесс в Женеве, — сказал он. — Нужно придать этому процессу импульс, и мы надеемся, что будем делать это вместе, потому что настало время для политического процесса".

"Мы оба (де Мистура и Лавров — прим. ТАСС) убеждены в том, что нельзя затягивать с реализацией итогов Конгресса сирийского национального диалога в Сочи, — сказал де Мистура. — Необходимо приблизить тот момент, когда состав комиссии будет объявлен".

Гуманитарная помощь

Организация Объединенных Наций готова принимать активное участие в оказании гуманитарной помощи жителям Восточной Гуты. «Приоритетным вопросом в ходе наших переговоров сегодня был вопрос повышения доступа к гуманитарной помощи. ООН полностью готова участвовать в этом процессе», — сказал де Мистура.

ООН также готова отправить миссию в Ракку. «Мы обсудили возможность отправки специальной межведомственной оценочной миссии под эгидой ООН из Дамаска в Ракку с тем, чтобы понять нужды, запросы, какие виды гуманитарной помощи требуется оказать», — сказал де Мистура после встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу

По его словам, такие же поездки необходимы и в другие места — Африн, Рукбан, Хомс и Восточную Гуту.

"Сначала миссии необходимо оценить происходящее, а затем последуют наши предложения по помощи", — заключил де Мистура.