Конфликт в Сирии невозможно урегулировать без курдов, заявил Лавров 

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Без курдов конфликт в Сирии урегулировать невозможно, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.
"Наши отношения с сирийскими курдами, как и с курдами, которые живут в других странах, в качестве неотъемлемой части обществ — и в Ираке, и в Иране, и Турции — не изменились. Мы убеждены, что без курдского народа ни один конфликт в этом регионе, на территории стран, где проживают курды, урегулирован быть не может", — заявил Лавров, отвечая на вопрос об отношениях России с курдами на фоне турецкой операции.
Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии" (ССА). Эрдоган заявил 18 марта о переходе города Африн под контроль турецкой армии и ССА.
Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.
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