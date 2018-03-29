Ещё
Конфликт в Сирии невозможно урегулировать без курдов, заявил Лавров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Конфликт в Сирии невозможно урегулировать без курдов, заявил Лавров 

РИА Новости 20 минут назад
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Без курдов конфликт в Сирии урегулировать невозможно, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.
"Наши отношения с сирийскими курдами, как и с курдами, которые живут в других странах, в качестве неотъемлемой части обществ — и в Ираке, и в Иране, и Турции — не изменились. Мы убеждены, что без курдского народа ни один конфликт в этом регионе, на территории стран, где проживают курды, урегулирован быть не может", — заявил Лавров, отвечая на вопрос об отношениях России с курдами на фоне турецкой операции.
Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии" (ССА). Эрдоган заявил 18 марта о переходе города Африн под контроль турецкой армии и ССА.
Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
РИА Новости: последние новости
СМИ: сирийские военные освободили около 30 пленных в Восточной Гуте Де Мистура выразил соболезнования от лица ООН в связи с ЧП в Кемерово Российские военные предотвратили теракты в автобусах с беженцами в Сирии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израильские истребители обманули российские радары460
В МЧС впервые раскрыли обстоятельства ЧП в Кемерово251
Лавров озвучил ответные меры на высылку дипломатов25
Новый вид наказания для россиян, удар по борцам РФ и другие события дня4
Юлия Скрипаль пошла на поправку240
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение