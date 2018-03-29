Де Мистура выразил соболезнования от лица ООН в связи с ЧП в Кемерово

Сергеем Лавровым. "Я также хотел бы выразить глубокие соболезнования от лица ООН нашим друзьям, коллегам в связи с трагедией, которая произошла на территории РФ и унесла много жизней", — сказал де Мистура на встрече в Москве с главой МИД РФ

В минувшее воскресенье в Кемерово произошел пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня». В результате, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

Свечи, цветы и игрушки\: в России и за рубежом скорбят по погибшим в Кемерово