Де Мистура выразил соболезнования от лица ООН в связи с ЧП в Кемерово 

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура выразил соболезнования от лица Всемирной организации в связи с трагедией в Кемерово.
"Я также хотел бы выразить глубокие соболезнования от лица ООН нашим друзьям, коллегам в связи с трагедией, которая произошла на территории РФ и унесла много жизней", — сказал де Мистура на встрече в Москве с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
В минувшее воскресенье в Кемерово произошел пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня». В результате, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.
Свечи, цветы и игрушки\: в России и за рубежом скорбят по погибшим в Кемерово