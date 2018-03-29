Ещё
Де Мистура выразил соболезнования от лица ООН в связи с ЧП в Кемерово
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Лавров объявил об ответных мерах на высылку дипломатов
Лавров объявил об ответных мерах на высылку дипломатов

Де Мистура выразил соболезнования от лица ООН в связи с ЧП в Кемерово 

РИА Новости 56 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура выразил соболезнования от лица Всемирной организации в связи с трагедией в Кемерово.
"Я также хотел бы выразить глубокие соболезнования от лица ООН нашим друзьям, коллегам в связи с трагедией, которая произошла на территории РФ и унесла много жизней", — сказал де Мистура на встрече в Москве с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
В минувшее воскресенье в Кемерово произошел пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня». В результате, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.
Свечи, цветы и игрушки\: в России и за рубежом скорбят по погибшим в Кемерово
РИА Новости: последние новости
СМИ: сирийские военные освободили около 30 пленных в Восточной Гуте Жители Восточной Гуты скоро смогут вернуться в свои дома, заявил Шойгу Около 90% Восточной Гуты перешло под контроль правительственных сил Сирии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израильские истребители обманули российские радары444
В МЧС впервые раскрыли обстоятельства ЧП в Кемерово248
Новый вид наказания для россиян, удар по борцам РФ и другие события дня4
Лавров озвучил ответные меры на высылку дипломатов14
Юлия Скрипаль пошла на поправку239
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение