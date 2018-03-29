Израильские истребители обманули российские радары в Сирии

Расположенные в Сирии российские радары не заметили два израильских самолета F-35. Об этом сообщает кувейтская газета Al-Jarida.

По информации издания, два истребителя-бомбардировщика совершали разведывательный полет в иранских районах Бандар-Аббас, Исфахан и Шираз. Самолеты также пролетели в воздушном пространстве Ирака и Сирии.

Полеты F-35 не заметили не только российские радары: присутствия в своем небе израильских ВВС также не зафиксировали системы слежения Сирии и Ирана . Al-Jarida передает, что это произошло в марте, однако точная дата не называется. При этом неизвестно, были ли действия Израиля согласованы с США

В Израиле 28 марта заявили, что страна возобновила полеты в Сирию после того, как в начале февраля сирийские системы ПВО обстреляли несколько самолетов ВВС еврейского государства. Это стало ответом на израильские авиаудары по военным объектам на территории Сирии.

С 4 по 15 марта Израиль провел совместно с США военные учения «Можжевеловая кобра» (Juniper Cobra).