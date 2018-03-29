Россия посылает письмо с угрозами в деревни на юге Хамы

Корреспондент «Ориент.нет» сообщил, что в среду представитель российских сил отправил письмо в деревни Акраб, Тальф и Харб Нафса на юге Хамы с угрозой начать их штурм в том случае, если вооружённые фракции откажутся сдаться или вступить в переговоры о выводе боевиков в северные районы Сирии

Он добавил, что российский представитель, который находится в регионе Сильмия на юге Хамы, дал боевикам неделю, чтобы те приняли решение относительно российского предупреждения.

«Ориент.нет» также напоминает о жертвах среди мирного населения. Мирные жители получили ранения в ходе интенсивных артиллерийских обстрелов со стороны режима на окраине города Кафр-Набуда на севере Хамы. Также агентство сообщает о 1433 жертвах и 3607 раненых в результате военной операции сирийского режима в Восточной Гуте.