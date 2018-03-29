Богданов назвал тему встречи лидеров России, Турции и Ирана в Анкаре

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Жители сирийской Думы вышли на улицы, чтобы призвать боевиков к примирению

В Сирии за прошедшие сутки более 700 беженцев вернулись в свои дома

В Сирии в понедельник освобождены 26 человек, захваченных боевиками