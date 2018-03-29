Ещё
Богданов назвал тему встречи лидеров России, Турции и Ирана в Анкаре
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Богданов назвал тему встречи лидеров России, Турции и Ирана в Анкаре 

РИА Новости 38 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. На саммите лидеров стран гарантов — РФ, Турции и Ирана— будет обсуждаться функционирование зон деэскалации и борьба с терроризмом, заявил журналистам замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
"Собираются лидеры трёх стран-гарантов, поэтому будет обсуждаться все, что происходит в рамках астанинского процесса, в рамках функционирования зон деэскалации, задачи ликвидации террористов в Сирии "Джебхат ан-Нусры"*, остатков ИГИЛ*, и аффилированных с ними организаций", — заявил Богданов.
По его словам, также будет обсуждаться «гуманитарное содействие населению, и, естественно, политический процесс, в том числе с учётом конгресса сирийского национального диалога Сирии в Сочи».
Саммит лидеров трёх стран намечен на 4 апреля в Анкаре.
*Запрещенные в России террористические организации
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
РИА Новости: последние новости
Жители сирийской Думы вышли на улицы, чтобы призвать боевиков к примирению В Сирии за прошедшие сутки более 700 беженцев вернулись в свои дома В Сирии в понедельник освобождены 26 человек, захваченных боевиками
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В МЧС впервые раскрыли обстоятельства ЧП в Кемерово181
Юлия Скрипаль пошла на поправку169
Украина дала ответ по выдаче пранкера345
Китай готовит для США ответный удар129
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну351
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение