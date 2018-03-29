Богданов назвал тему встречи лидеров России, Турции и Ирана в Анкаре 

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. На саммите лидеров стран гарантов — РФ, Турции и Ирана— будет обсуждаться функционирование зон деэскалации и борьба с терроризмом, заявил журналистам замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
"Собираются лидеры трёх стран-гарантов, поэтому будет обсуждаться все, что происходит в рамках астанинского процесса, в рамках функционирования зон деэскалации, задачи ликвидации террористов в Сирии "Джебхат ан-Нусры"*, остатков ИГИЛ*, и аффилированных с ними организаций", — заявил Богданов.
По его словам, также будет обсуждаться «гуманитарное содействие населению, и, естественно, политический процесс, в том числе с учётом конгресса сирийского национального диалога Сирии в Сочи».
Саммит лидеров трёх стран намечен на 4 апреля в Анкаре.
*Запрещенные в России террористические организации
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