Два израильских истребителя провели разведоперацию в Иране

МОСКВА , 29 марта. / ТАСС /. Два израильских истребителя F-35 в марте провели разведоперацию в воздушном пространстве Ирана

Об этом в четверг сообщила кувейтская газета Al-JArida со ссылкой на информированный источник.

Исфахан и По данным газеты, самолеты пролетели над Сирией Ираком , оставшись незамеченными для радаров и средств ПВО, а затем пересекли границу с Ираном. Истребители собирали разведданные в районе иранских городов Бендер-Аббас Шираз . Как отмечает газета, израильтян интересовали объекты, связанные с ядерной программой Тегерана