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Два израильских истребителя провели разведоперацию в Иране
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Два израильских истребителя провели разведоперацию в Иране 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Два израильских истребителя F-35 в марте провели разведоперацию в воздушном пространстве Ирана.
Об этом в четверг сообщила кувейтская газета Al-JArida со ссылкой на информированный источник.
По данным газеты, самолеты пролетели над Сирией и Ираком, оставшись незамеченными для радаров и средств ПВО, а затем пересекли границу с Ираном. Истребители собирали разведданные в районе иранских городов Бендер-Аббас, Исфахан и Шираз. Как отмечает газета, израильтян интересовали объекты, связанные с ядерной программой Тегерана.
ВВС Израиля пока не комментировали данную информацию.
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