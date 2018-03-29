Турецкая разведка задержала в Косово шестерых сторонников Гюлена

Отмечается, что в Турцию на самолете турецкой разведки доставлены Джихан Озкан, Кахраман Демирез, Хасан Хусейин Гюнакан, Мустафа Эрдем, Осман Каракая и Юсуф Карабина. Все они переданы судебным органам Турции.

По версии Анкары, захваченные в ходе операции сторонники FETO осуществляли деятельность в балканских странах, организовывали побеги сторонников организации из Турции в страны Европы и США

Группа мятежников предприняла попытку военного переворота в Турции в ночь на 16 июля 2016 года. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле . Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

В Турции после мятежа были арестованы более 50 тысяч человек, уволены или отстранены от работы более 140 тысяч госслужащих, в том числе военных. Власти Турции обвиняют FETO в причастности к попытке госпереворота. Сам Гюлен, находящийся в США, осудил переворот и отверг обвинения.