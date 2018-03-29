Кто так обзывается, сам так и называется — Захарова об обвинениях в адрес России

Мария Захарова ответила на вопросы главного редактора информационной службы ТРК «Звезда» Максима Додонова.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эксклюзивном интервью главному редактору информационной службы ТРК «Звезда» Максиму Додонову рассказала о том, какие прогнозы делают в российском внешнеполитическом ведомстве на дальнейшие действия США Сирии и о том, какую тактику в этой арабской стране ведут те, кого никто официально туда не приглашал.

«Звезда»: «Какие прогнозы — американцы сами уйдут из Сирии, в которую их Асад, собственно, не звал?»

Мария Захарова: «На сегодняшний момент никаких тенденций, говорящих об их уходе, нет. Несмотря на то, что их уже неоднократно спрашивали, я уже не говорю про многострадальную Сирию, которая давно указывала всем, не имеющим официального приглашения внешним силам, на дверь. Их неоднократно спрашивали, в частности, из Москвы и из других мест, что они там делают и на каком основании находятся. Официальное заявление вы слышали. Они борются там с террористами».

Мария Захарова отметила, что действия американцев в Сирии напоминают развитие войны в Афганистане

Мария Захарова: «Мы прекрасно помним, что под этими же лозунгами американцы, в своем время, вошли в Афганистан. Но тогда они хотя бы имели на это мандат Совета Безопасности ООН . Это было, действительно, легально сделано. Другое дело, что, получив этот мандат… Тоже уникальная история, которую мало кто знает и помнит. Они ни разу по нему не отчитались. То есть просто купили входной билет, но никакого отчета, регулярного, единообразного, какой-то своей стратегии Совета Безопасности они ни разу не представили».

«Звезда»: «При этом, ваша американская коллега Хизер Науэрт говорит, что это мы чудовища из морских глубин».

Мария Захарова: «Я вам могу сказать тут только одно: кто так обзывается, сам так и называется».