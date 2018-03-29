МИД РФ: выведение талибов из-под санкций ООН возможно после запуска диалога с Кабулом

"Мы не против исключения талибов тогда, когда они не только заявят о готовности к прямым переговорам с афганским правительством, но и реально начнут эти переговоры", — сказал он.

В частности, отметил дипломат, для содействия прямым переговорам может быть приостановлено ограничение на передвижение талибов по миру. «Мы можем в Совете Безопасности ООН с другими его членами принять решение о временной приостановке этой санкции», — указал он.