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МИД РФ: выведение талибов из-под санкций ООН возможно после запуска диалога с Кабулом
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МИД РФ: выведение талибов из-под санкций ООН возможно после запуска диалога с Кабулом 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Россия не против исключения талибов из санкционных списков ООН при условии запуска прямых переговоров между Движением талибов и афганским правительством. Об этом заявил в четверг спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.
"Мы не против исключения талибов тогда, когда они не только заявят о готовности к прямым переговорам с афганским правительством, но и реально начнут эти переговоры", — сказал он.
В частности, отметил дипломат, для содействия прямым переговорам может быть приостановлено ограничение на передвижение талибов по миру. «Мы можем в Совете Безопасности ООН с другими его членами принять решение о временной приостановке этой санкции», — указал он.
В конце февраля на открытии второй международной конференции «Кабульский процесс» президент Афганистана Ашраф Гани выступил за диалог с талибами, предложив начать переговоры без каких-либо условий. Он также заявил о готовности признать движение «Талибан» (запрещено в РФ) легитимной политической силой и открыть его официальное представительство в Кабуле.
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