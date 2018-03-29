Мираж саудовской ядерной бомбы

Саудовская информационная бомба в ожидании ядерной бомбы. Наследный принц обещает создать ядерную бомбу, если это сделает Иран . Это может стать чем-то большим, чем просто бомба на окраине Персидского залива, для иранской ядерной программы, которая развивается уже более 40 лет, несмотря на все угрозы со стороны США Израиля и Запада по уничтожению выбранного им пути и разработок. Первый иранский тестовый реактор «Вестингхаус» (Westinghouse) был создан в 1973 году и принадлежал шаху Ирана Мухаммаду Резе Пехлеви, который использовал «примитивные» центрифуги для обогащения урана. А в 1980-х годах пакистанский ученый-ядерщик Абдул Кадыр Хан распространил свои разработки среди арабов и мусульман.

Впервые на Аравийском полуострове от Саудовской Аравии исходит подобное предупреждение, жесткий и немедленный ответ на возможность создания Ираном ядерной бомбы. Саудовцы все еще находятся на пороге развития ядерной программы, о которой они неоднократно заявляли, и хотят приобрести 18 ядерных реакторов. Два из них они планируют построить до 2022. Возникают вопросы относительно того, достаточно ли наследный принц Мухаммед ибн Салман уверен в своем проекте и контактах с теми, кто участвует в реализации ядерного проекта Саудовской Аравии, которая стремится заполучить международный опыт для компенсации потерянного времени в создании национальных научных ядерных кадров. Подобные шаги значительно сокращают путь к реализации ядерной программы. Ядерное оружие доступно многим странам как в арабском мире, так и за его пределами, и предусматривает ядерный вызов Ирану.

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— TAWfi2 (@Tawfi2) 23 мая 2017 г.

Однако саудовцы, как никогда прежде, спешат, чтобы успеть создать национальную или иностранную ядерную научную базу. Они получат доступ к передовым ядерным технологиям при нынешней администрации США и заключат необходимые соглашения, прежде чем Дональд Трамп покинет Белый дом. Это объясняет интенсивность последовательных встреч в течение нескольких недель, которые были проведены в Эр-Рияде и Лондоне между официальными лицами США и Саудовской Аравии, а именно между министром энергетики США Риком Перри и его саудовским коллегой Халидом аль-Фалехом и Валидом Абу аль-Фараджем, руководителем Города атомной и возобновляемой энергетики короля Абдуллы. Однако самый серьезный вопрос — это бомба, а не ядерный реактор. Подобные желания Саудовской Аравии переворачивают с ног на голову известные американо-саудовские отношения. В конце Второй мировой войны президент США Франклин Рузвельт встретился с королем Саудовской Аравии Абдул-Азизом бин Саудом на борту корабля «Куинси». Они подписали соглашение, которое на протяжение десятилетий устанавливало основы неизменного уравнения: защита и контроль США в обмен на зависимость Саудовской Аравии.

В контексте контроля над регионом Соединенные Штаты рассматривают Израиль как первую и самую передовую военную базу на Ближнем Востоке, которая опирается на сеть альянсов с ключевыми государствами Персидского залива с американскими базами, Египтом Турцией . Этот контроль увековечил качественное военное превосходство Израиля над арабами, его монополию на ядерное оружие и запасы, которые на сегодняшний день превышают 200 ракетных боеголовок. Первоначально они были частью французского ракетного проекта под названием «Иерихон» и передовой ядерной программы, созданной в сотрудничестве с Францией в начале 1960-х годов. Проект контролировался Шимоном Пересом из его офиса в Министерстве обороны Франции в Париже. Он также руководил строительством прочной научной базы вдали от наблюдателей МАГАТЭ , которые не осмеливались попросить о посещении израильских объектов, потому как договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) не был подписан.

В основе американской системы контроля лежит работа Израиля по предотвращению появления центральной арабской силы, которая станет притягательным магнитом для арабов. Именно поэтому американцы и израильтяне боролись с проектом Гамаля Абделя Насера по созданию независимой центральной арабской силы. По этой же причине были начаты две войны в Ираке и предпринята попытка блокировать Иран в регионе после его стратегического перехода к оси сопротивления. Все американские войны, похоже, были войнами за контроль над нефтью в регионе. С тех пор как был подписан договор «Куинси», американцы обеспечивают его сохранность и с того момента не происходило никаких фундаментальных изменений. Эти войны были организованы, прежде всего для сохранения позиции Израиля в центре системы контроля, которая обеспечивает контроль над нефтью, а не наоборот.

Бомба Мохаммеда бин Салмана — своеобразный отклик на стратегические изменения в регионе, что позволяет наблюдателям еще раз задать вопрос о том, действительно ли стена американского запрета на создание какой-либо военной ядерной программы дала трещину или что-то в этом роде.

Первое из этих изменений затронуло арабскую региональную систему, которая была полностью разрушена из-за американской войны против Ирака. США с помощью военных действий пытались взять под контроль территорию, которая отбилась от рук. После первой американской войны в Ираке в 1992 году, американский сионистский востоковед Бернард Льюис написал свою знаменитую статью в журнале «Форин Эфэарс» (Foreign Affairs), предупреждая арабскую региональную систему, что она ознаменует собой конец арабского мира как политического субъекта и отдалит соглашения по поводу его центральной роли в палестинском вопросе. События зашли дальше, чем предполагал Льюис, и привели к объявлению Ирана врагом всех арабов после того, как его влияние возросло и распространилось в странах оси сопротивления.

Сам Израиль изменился. По крайней мере, в своем официальном дискурсе он больше не относится ко всем арабским государствам как к врагам, а некоторые из них скорее стали его союзниками, потому как Иран и ось сопротивления — первый и главный враг. Эти крупные преобразования, возможно, произошли благодаря возможности преодоления запрета в военной ядерной программе и строительству саудовских ядерных реакторов против растущей власти Ирана.

По нашему мнению, этих изменений недостаточно, чтобы Соединенные Штаты пересмотрели уравнение защиты и зависимости Саудовской Аравии. Ядерное оружие будет способно обеспечить стратегическую защиту самой Саудовской Аравии. Эр-Рияд станет более независимым от американских «опекунов», что ранее сделали и другие страны. Они смогли выйти из-под американской защиты и обратиться к ядерному пути. В этом контексте следует обратить внимание на Пакистан Исламабад постепенно отошел от Вашингтона после того, как впервые испытал свою первую ядерную бомбу в 1998 году и обеспечил ядерное сдерживание своего традиционного врага — Индии, которая в том же году также испытала свое первое ядерное оружие.

Однако камнем преткновения для создания бомбы ибн Салмана является запуск механизма по распространению ядерного оружия, чего опасаются Израиль, Америка и западные державы, или, точнее, начало гонки ядерных вооружений среди региональных держав, окружающих Израиль со всех сторон. Если подобный процесс будет запущен, то он нарушит международный и региональный баланс сил и превратит западную и американскую гегемонию в мираж, как мираж саудовской ядерной бомбы.