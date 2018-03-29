МИД надеется, что ООН продолжит помощь Восточной Гуте после освобождения

"Мы рассчитываем, что ооновские структуры, которые буквально рвались на помощь людям в Восточную Гуту, пока она находилась под контролем бандитов и террористов, продолжат с тем же энтузиазмом оказывать гуманитарное содействие пострадавшему населению этого пригорода сирийской столицы и после его освобождения", — сказала Захарова на брифинге.