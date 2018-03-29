МИД надеется, что ООН продолжит помощь Восточной Гуте после освобождения 

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Москва рассчитывает, что ООН продолжит оказывать помощь Восточной Гуте после ее освобождения от террористов, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы рассчитываем, что ооновские структуры, которые буквально рвались на помощь людям в Восточную Гуту, пока она находилась под контролем бандитов и террористов, продолжат с тем же энтузиазмом оказывать гуманитарное содействие пострадавшему населению этого пригорода сирийской столицы и после его освобождения", — сказала Захарова на брифинге.
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