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МИД надеется, что ООН продолжит помощь Восточной Гуте после освобождения
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МИД надеется, что ООН продолжит помощь Восточной Гуте после освобождения 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Москва рассчитывает, что ООН продолжит оказывать помощь Восточной Гуте после ее освобождения от террористов, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы рассчитываем, что ооновские структуры, которые буквально рвались на помощь людям в Восточную Гуту, пока она находилась под контролем бандитов и террористов, продолжат с тем же энтузиазмом оказывать гуманитарное содействие пострадавшему населению этого пригорода сирийской столицы и после его освобождения", — сказала Захарова на брифинге.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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