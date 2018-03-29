СМИ сообщили о первой операции израильских F-35 в Иране, которую не смогли «засечь» российские ПВО

Два самолета F-35 ВВС Израиля провели разведывательную операцию в Иране , оставшись незамеченными средствами обнаружения этой, а также ряда других стран, включая Россию . Об этом сообщает кувейтское издание

Al Jarida

По данным его источника, истребители пролетели, в частности, в воздушном пространстве Сирии Ирака , а затем пересекли границу с Ираном, выполнив разведывательные миссии в районах Бандар Аббас, Исфахан и Шираз, пролетев на большой высоте над вероятными ядерными объектами.

При этом самолеты якобы остались незамеченными не только сирийскими и иранскими радарами, но и российскими радарами в Сирии.

В публикации сказано, что сама операция прошла в марте. Точная дата не уточняется, как и то, было ли это мероприятие скоординировано с США

Сообщение о первой операции израильских F-35 в Иране уже широко цитируется в других арабоязычных изданиях и социальных сетях. Официальные источники в Израиле публикацию Al Jarida не комментируют.

Напомним, что с 4-го по 15 марта в Израиле прошли масштабные американо-израильские армейские учения

"Можжевеловая кобра — 2018"

(Juniper Cobra).

напоминает, что Al Jarida зачастую публикует информацию о действиях Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), которая не получает официального подтверждения. Арабские и иранские СМИ неоднократно обвиняли это издание в сотрудничестве с израильскими властями.

Истребители пятого поколения F-35 были закуплены Израилем у США. Представители компании-разработчика истребителей -Lockheed Martin — утверждали, что F-35 предназначены для противодействия таким системам ПВО, как российская С-300, писала

The Jerusalem Post

В декабре 2014 года СМИ писали, что российские зенитно-ракетные комплексы С-300 могли быть целью авиаудара израильских ВВС по окрестностям Дамаска . В марте того же года в Twitter французского издания

были опубликованы сообщения журналиста Жоржа Мальбруно о том, что в ночь на 13 января израильские F-35 разбомбили в Сирии батарею зенитно-ракетного комплекса С-300.

В январе 2014 года представители сирийской оппозиции

сообщали, что ВВС Израиля разбомбили склад с ракетными комплексами ПВО С-300 в Латакии

16 октября 2018 года ВВС Израиля

нанесли удар

по сирийской зенитной батарее ЗРК С-200 российского производства, расположенной к востоку от Дамаска.

Израиль закупил у США 50 самолетов F-35 Первые поставки F-35 в Израиль начались в 2016 году. Процесс подготовки этих самолетов и обучения летчиков и наземного персонала занял около года. 6 декабря 2017 года командование ЦАХАЛа объявило о начальных эксплуатационных возможностях первой эскадрильи истребителей пятого поколения F-35 «Адир» в Израиле и готовности этой эскадрильи к оперативному использованию, напоминает NEWSru Israel.

15 марта израильский портал

Walla

со ссылкой на армейские источники сообщал, что новейший самолет F-35 «Адир» принял участие в первой боевой операции. Подробности этой операции не разглашались.

Ранее зарубежные СМИ сообщали о том, что F-35 «Адир», возможно, участвовал в одной или нескольких операциях в Сирии. Однако официальных комментариев по этому поводу не было.

На текущий момент в Израиль прибыли девять таких самолетов. В течение 2018 года ожидается прибытие еще девяти истребителей. Поставки первых 33 самолетов завершатся в 2021 году. В августе 2017 года делегация министерства обороны Израиля завершила переговоры о приобретении в США еще 17 самолетов F-35.

Всего Израиль приобрел у США 50 истребителей F-35. Согласно подписанному соглашению, все самолеты поступят в Израиль до 2024 года. Таким образом, в ВВС ЦАХАЛа будут сформированы две полные эскадрильи по 25 самолетов в каждой. Командование израильской армии подчеркивает, что ЦАХАЛ стал первой армией за пределами США, на вооружение которой поступили истребители F-35.