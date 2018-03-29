Появились данные об успешном преодолении российских радаров израильскими F-35

ВВС Израиля в марте провели разведывательный полет в воздушном пространстве Ирана , при этом российские системы ПВО и радары на сирийской территории их якобы не заметили, заявили источники кувейтской газеты Aljarida.

В ноябре сообщалось, что сирийский комплекс советского производства С-200ВЭ «Вега-Э», который перед этим атаковал в небе над Ливаном новейший израильский истребитель F-35, выдержал ответный удар самолетов.

В мае прошлого года Израиль продемонстрировал звено F-35 на военном параде.