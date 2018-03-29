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Появились данные об успешном преодолении российских радаров израильскими F-35
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Появились данные об успешном преодолении российских радаров израильскими F-35 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Newsru.com
ВВС Израиля в марте провели разведывательный полет в воздушном пространстве Ирана, при этом российские системы ПВО и радары на сирийской территории их якобы не заметили, заявили источники кувейтской газеты Aljarida.
Утверждается, что два истребителя-бомбардировщика стелс F-35 пролетели через воздушное пространство Сирии и Ирака, пересекли границу с Ираном. Они провели разведку в районе иранских городов Бендер-Аббас, Исфахан и Шираз, передает «Интерфакс».
В ноябре сообщалось, что сирийский комплекс советского производства С-200ВЭ «Вега-Э», который перед этим атаковал в небе над Ливаном новейший израильский истребитель F-35, выдержал ответный удар самолетов.
В мае прошлого года Израиль продемонстрировал звено F-35 на военном параде.
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