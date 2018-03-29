Израильская авиация провела разведку в Иране в обход радаров из РФ

ВВС Израиля в марте совершили разведывательный полет в воздушном пространстве Ирана , оставшись незамеченными для радаров и средств противовоздушной обороны ряда стран, в том числе Сирии , а также российских систем на сирийской территории.

Как передает «Интерфакс», об этом сообщила кувейтская газета «Аль-Джарида» со ссылкой на свои информированные источники.

Речь идет об истребителях-бомбардировщиках F-35, которые незамеченными для радаров пролетели через воздушное пространство Сирии, Ирака и Ирана.

Исфахан и Шираз. На большой высоте они провели разведку объектом, связанных с иранской ядерной программой в районе городов Бендер-Аббас

Согласовывал ли операцию Израиль с Пентагоном , неизвестно.

Авиация Израиля имеет на вооружении семь истребителей-бомбардировщиков 5-го поколения F-35, которые могут без посадки преодолевать расстояние от Израиля до Ирана и обратно дважды в сутки.